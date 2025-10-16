Концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі досягла рекордного рівня за півстоліття - NYT

Концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі зросла найбільше за понад 50 років спостережень, зафіксовано різкий стрибок CO2 між 2023 і 2024 роками. Основною причиною є спалювання викопного палива та масштабні лісові пожежі, що посилює екстремальні погодні явища.