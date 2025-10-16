Концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі досягла рекордного рівня за півстоліття - NYT
Київ • УНН
Концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі зросла найбільше за понад 50 років спостережень, зафіксовано різкий стрибок CO2 між 2023 і 2024 роками. Основною причиною є спалювання викопного палива та масштабні лісові пожежі, що посилює екстремальні погодні явища.
Середня концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі зросла найбільше за понад півстоліття спостережень. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на Всесвітню метеорологічну організацію (ВМО), пише УНН.
Деталі
За даними агентства ООН, різкий стрибок CO2 зафіксовано між 2023 і 2024 роками. Основною причиною називають спалювання викопного палива – вугілля, нафти та газу. Водночас свою роль зіграли масштабні лісові пожежі, які різко підвищили обсяги викидів.
Тепло, що утримується CO₂ та іншими парниковими газами, суттєво змінює клімат і посилює екстремальні погодні явища. Скорочення викидів є критично важливим для безпеки нашої планети й добробуту людей
ВМО зазначає, що посуха, підвищення температури океанів і зниження здатності ґрунтів поглинати вуглекислий газ лише посилюють проблему.
З 1960 року людство викинуло в атмосферу близько 500 мільярдів тонн вуглецю. Найбільшим джерелом викидів нині є Китай, тоді як за сумарними показниками за всю промислову епоху першість належить США.
Видання також відзначає, що адміністрація Дональда Трампа скорочує програми моніторингу клімату, зокрема плани з вимірювання викидів та фінансування наукових спостережень, що викликає занепокоєння серед екологічних організацій.
