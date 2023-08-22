Концентрация капитала и приватизация государственных банков: что ждет банковскую систему Украины - ответ эксперта

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“У нас много маленьких банков с не очень мощной системой активов. В Европе наоборот — банков немного. Там есть 10 — 15 банков, например — в той же Германии. Поэтому, считаю, что будущее украинской банковской системы — это путь концентрации банковского капитала и приватизации украинских государственных банков”, — отметил эксперт.

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Говоря о технологичности украинской банковской системы, Олег Пендзин подчеркнул, что украинские банки гораздо более технологичны, чем зарубежные, однако есть вопросы по функционалу именно украинской системы.

“Вы в банк обращаетесь, чтобы получить, например, кредитование, да? В действительности, банк не просто обслуживает ваш счет, он должен предоставлять услуги, связанные с функционированием хозяйственной системы. Давайте не смешивать это в кучу с обслуживанием физических лиц, хотя там тоже есть и потребительское кредитование, и ипотека. Основная функция банковской системы — это содействие экономическому развитию. Банк это не то место, где вы храните деньги. Это не является альтернативой трехлитровой банке в саду”, — отметил экономист.

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По его мнению, “банк — это место, где сосредотачиваются средства, которые потом выдаются в качестве кредитования”.

“Вот, собственно, когда мы говорим с этой точки зрения, то механизм и процентность украинской банковской системы, при которой происходит эта часть деятельности, однозначно не устраивают сегодня украинский бизнес. Сейчас ни ставка рефинансирования, ни ставка по кредитам не устраивает бизнес с точки зрения нормального доступа к кредитному ресурсу. Вот этого точно не хватает украинской системе”, — резюмировал он.

Напомним

Команда финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions недавно сообщила о готовности помочь государству в развитии банковской отрасли. В частности, речь идет о помощи в обеспечении действенного мониторинга банковских транзакций.

Как отметила соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка, “у нас с командой всегда было много идей”.

“И если государство хочет, например, создать действенную систему мониторинга транзакций, добавить прозрачности этой сфере — мы, безусловно, могли бы помочь”, — подчеркнула она.

По ее словам, украинская банковская система очень продвинута, поэтому европейский и украинский банкинг — это “совершенно разные вещи”.

“Мы очень юзер-френдли, мы думаем о клиентах, у нас большие, завышенные ожидания и от колл-центра, и от приложений. По сравнению с ЕС или с Америкой это вообще небо и земля. Об этом все говорят. В этом есть и достижения регулятора. Федоров (вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров — ред.), я считаю, делает замечательные вещи и мы в этом плане впереди всей планеты”, — подчеркнула соучредитель Concord Fintech Solutions.