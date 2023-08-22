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Концентрація капіталу та приватизація державних банків: що чекає на банківську систему України – відповідь експерта

Концентрація капіталу та приватизація державних банків: що чекає на банківську систему України – відповідь експерта

Київ • УНН

 • 1958750 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Майбутнє української банківської системи – йти шляхом концентрації банківського капіталу та шляхом приватизації українських державних банків. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів економічний експерт Олег Пендзин.

Цитата

“У нас багато маленьких банків з не дуже потужною системою активів. В Європі навпаки — банків небагато. Там є 10 — 15 банків, наприклад — в тій же Німеччині. Тому, вважаю, що майбутнє української банківської системи — це шлях концентрації банківського капіталу й приватизації українських державних банків”, — зазначив експерт.

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Говорячи про технологічність української банківської системи, Олег Пендзин підкреслив, що українські банки набагато більше технологічні за закордонні, однак є питання щодо функціоналу саме української системи.

“Ви у банк звертаєтеся, щоб отримати, наприклад, кредитування, так? В дійсності, банк не просто обслуговує ваш рахунок, він має надавати послуги, пов’язані із функціонуванням господарської системи. Давайте не змішувати це до купи з обслуговуванням фізичних осіб, хоча там теж є й споживче кредитування, й іпотека. Основна функція банківської системи — це сприяння економічному розвитку. Банк це не те місце, де ви зберігаєте гроші. Це не є альтернативою трилітровій банці в саду”, — зазначив економіст.

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На його думку, “банк — це місце, де зосереджуються кошти, які потім видаються в якості кредитування”.

“От, власне, коли ми говоримо з цієї точки зору, то механізм і відсотковість української банківської системи, за якої відбувається ця частина діяльності, однозначно не влаштовують сьогодні український бізнес. Наразі ані ставка рефінансування, ані ставка по кредитах не влаштовує бізнес з точки зору нормального доступу до кредитного ресурсу. От цього точно не вистачає українській системі”, — резюмував він.

Нагадаємо

Команда фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions нещодавно повідомила про готовність допомогти державі у розвитку банківської галузі. Зокрема, мова йде про допомогу у забезпеченні дієвого моніторингу банківських транзакцій.

Як зазначила співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка, “у нас із командою завжди було багато ідей”.

“І якщо держава хоче, наприклад, створити дієву систему моніторингу транзакцій, додати прозорості цій сфері — ми, безумовно, могли б допомогти”, — підкреслила вона.

За її словами, українська банківська система дуже просунута, тому європейський та український банкінг — це “абсолютно різні речі”.

“Ми дуже юзер-френдлі, ми думаємо про клієнтів, у нас великі, завищені очікування й від колл-центру, й від застосунків. Порівняно з ЄС чи з Америкою це взагалі небо та земля. Про це всі кажуть. У цьому є і досягнення регулятора. Федоров (віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров — ред.), я вважаю, робить чудові речі і ми в цьому плані попереду всієї планети”, — наголосила співзасновниця Concord Fintech Solutions.

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