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Контрразведка СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ РФ, что действовала в Херсонской области

Контрразведка СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ РФ, что действовала в Херсонской области

Киев  •  УНН

 • 17108 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что гражданка Украины была завербована сотрудником ФСБ РФ во время пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2015 году", - говорится в сообщении.

Сообщается, что она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ.

Также женщина также имела изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондах и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей.

"Для выполнения разведывательных задач ФСБ бывшая чиновница привлекла других пророссийски настроенных жителей Херсона. Передачу разведывательных данных она осуществляла через заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву", - отмечается в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства членов агентурной сети.

"Во время обысков правоохранители обнаружили доказательства их причастности к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности, средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведывательные данные. Также обнаружено российские агитационные материалы и российские рубли", - говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас руководителя агентурной сети ФСБ РФ задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Следователями СБУ ей подготовлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения", - сообщили в СБУ.

Процессуальный статус других участников сети будет определен по результатам завершения следственных действий.

Напомним, сотрудника СБУ и экс-военного подозревают в госизмене.

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