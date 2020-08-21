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Контррозвідка СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ, яка діяла на Херсонщині

Контррозвідка СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ, яка діяла на Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території Херсонської області під керівництвом колишньої співробітниці облдержадміністрації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

“Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що громадянка України була завербована співробітником ФСБ РФ під час перебування на тимчасово окупованій території АР Крим у 2015 році”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вона отримала завдання збирати розвідувальну інформацію про військові об’єкти та співробітників СБУ.

Також жінка також мала вивчати суспільно-політичну обстановку у південному регіоні нашої країни, передавати дані про діяльність місцевих органів державної влади і управління, неурядових міжнародних фондів та організацій, а також окремих лояльних до РФ політичних та громадських діячів.

“Для виконання розвідувальних завдань ФСБ колишня чиновниця залучила інших проросійськи налаштованих мешканців Херсону. Передачу розвідувальних даних вона здійснювала через заздалегідь обумовлені з куратором канали електронного зв’язку, а також під час особистих виїздів на тимчасово анексовану територію Криму та в Москву”, — зазначається в повідомленні.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії за місцями проживання членів агентурної мережі.

“Під час обшуків правоохоронці виявили докази їх причетності до проведення розвідувальної діяльності на шкоду інтересам України, зокрема, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та електронні накопичувачі інформації, на яких обробляли розвідувальні дані. Також виявлено російські агітаційні матеріали та російські рублі”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, наразі керівника агентурної мережі ФСБ РФ затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

“Слідчими СБУ їй підготовлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу”, — повідомляє СБУ.

Процесуальний статус інших учасників мережі буде визначено за результатами завершення слідчих дій.

Нагадаємо, співробітника СБУ та ексвійськового підозрюють у держзраді.

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