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"Секретна інформація у цукерках": співробітника СБУ та ексвійськового підозрюють у держзраді

Київ • УНН

 • 12009 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Співробітнику СБУ та колишньому військовослужбовцю, які передавали секретну інформацію у цукерках, повідомили про підозру у державній зраді. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора співробітнику СБУ та особі, яка виконувала функції "кур’єра" повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за даними слідства, офіцер правоохоронного органу, на виконання завдань так званих "кураторів", збирав з метою передачі представникам спецслужби іноземної держави відомостей, що становлять державну таємницю, а також надавав їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Інформацію він передавав через "кур’єра" - військового пенсіонера.

"Правоохоронці затримали обох під час передачі співробітником СБУ носія із секретною інформацією, захованого у цукерках, спільнику, який мав намір його вивезти за межі України", - додається у повідомленні.

Так, 10 серпня 2020 року стосовно обох підозрюваних застосовано запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у СБУ зібрали додаткові матеріали у справі про держзраду генерал-майора Валерія Шайтанова, що доводять причетність куратора з РФ - полковника Ігора Єгорова до організації терористичної діяльності на Донбасі.

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