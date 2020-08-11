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"Секретная информация в конфетах": сотрудника СБУ и экс-военного подозревают в госизмене

"Секретная информация в конфетах": сотрудника СБУ и экс-военного подозревают в госизмене

Киев  •  УНН

 • 12006 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Сотруднику СБУ и бывшему военнослужащему, которые передавали секретную информацию в конфетах, сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"За процессуального руководства Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса Генерального прокурора сотруднику СБУ и лицу, которое выполняло функции "курьера" сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, офицер правоохранительных органов, на выполнение задач так называемых "кураторов", собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал через "курьера" - военного пенсионера.

"Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины", - добавляется в сообщении.

Так, 10 августа 2020 года в отношении обоих подозреваемых применена мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без такового.

Напомним, в СБУ собрали дополнительные материалы по делу о госизмене генерал-майора Валерия Шайтанова, доказывающие причастность куратора из РФ - полковника Игоря Егорова к организации террористической деятельности на Донбассе.

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