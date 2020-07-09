Куратор із ФСБ підозрюваного у держзраді генерала Шайтанова керував терористами на Донбасі - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У СБУ зібрали додаткові матеріали у справі про держзраду генерал-майора Валерія Шайтанова, що доводять причетність куратора з РФ - полковника Ігора Єгорова до організації терористичної діяльності на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує УНН.
"Контррозвідка Служби безпеки України зібрала додаткові матеріали, які свідчать, що полковник ФСБ РФ Ігор Єгоров, який має відношення до вербування генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, водночас був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з літа 2014 року Єгоров під позивним "Ельбрус" напряму координував діяльність незаконних збройних формувань на території Луганської області, доводив до бойовиків вказівки російського командування та організовував взаємодію різних угруповань.
"Полковник ФСБ називав себе "першим заступником командувача" військ так званої "Новоросії". Важливим аспектом його діяльності було узгодження спільних дій з так званим "міністерством оборони ДНР", забезпечення бойовиків озброєнням та боєприпасами. Він особисто був присутнім на окупованій території, перенаправляв групи проросійських бойовиків з Криму на Донбас", - повідомляють у СБУ.
Вказується, контррозвідка СБУ зафіксувала, що Єгоров безпосередньо причетний до збиття російською стороною українських військових літаків улітку 2014 року та до ракетних обстрілів підрозділів Збройних сил України. Також полковник ФСБ РФ Єгоров займався збором розвідувальної інформації та координував диверсійні групи для протидії українським військовим.
Також у СБУ оприлюднили аудіо відповідних перемовин Єгорова.
Нагадаємо, суд залишив під вартою генерал-майора Шайтанова.
Як повідомлялося раніше в УНН, Шевченківський районний суд Києва продовжив до 8 серпня тримання під вартою генерал-майору СБУ Валерію Шайтанову, якого підозрюють у державній зраді, підготовці терактів та плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва за завданням російських спецслужб.
Як повідомлялося, СБУ затримала генерал-майора Шайтанова, якого підозрюють у підготовці терактів і роботі на ФСБ.