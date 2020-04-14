СБУ затримала генерал-майора Шайтанова, якого підозрюють у підготовці терактів і роботі на ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Служба безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді, підготовці терактів та плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва за завданням російських спецслужб. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Контррозвідка Служби безпеки України провела резонансну спецоперацію із викриття високопоставленого агента ФСБ у вищих ешелонах влади. Так, сьогодні було затримано генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва", - йдеться у повідомлені.
Повідомляється, що СБУ зібрала достатню кількість доказів, які переконливо свідчать – Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи.
"На жаль, людина, котра отримала генеральське звання після Революції Гідності та мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це – надважливе викриття Служби безпеки за всю історію Незалежності", - заявив голова СБ України Іван Баканов.
Як свідчать матеріали справи, Валерій Шайтанов, який є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБУ, який насправді перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Останній є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ – підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав.
"Слідство також володіє беззаперечними доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду у розмірі 200 тис. доларів США та паспорт громадянина РФ. У якості виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, СБУ викрила агента спецслужби РФ на спробі влаштуватися до бойової бригади ЗСУ.