СБУ викрила агента спецслужби РФ на спробі влаштуватися до бойової бригади ЗСУ

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Військова контррозвідка Служби безпеки України виявила агента спецслужб Росії і викрила їх задум з агентурного проникнення до однієї з бойових бригад Збройних сил України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.