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У Дніпрі викрили завербованого ФСБ колишнього правоохоронця

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Контррозвідка викрила та попередила у Дніпрі підривну діяльність агента російських спецслужб. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За попередніми даними слідства, житель обласного центру, колишній працівник МВС, ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ під час перебування в Росії. За завданням кураторів фігурант мав збирати відомості про кількісний склад, місця дислокації та озброєння українських військових підрозділів на території Дніпропетровської області. 

Представників ФСБ також цікавила інформація про військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів регіону, які брали участь в операції Об’єднаних сил. 

Зібрані дані агент мав передавати російським кураторам через відпрацьовані канали зв’язку.

Під час обшуків у помешканні зловмисника співробітники СБУ виявили докази протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Нагадаємо, ФСБ за допомогою тиску намагалася завербувати військовослужбовця одного із підрозділів, дислокованих у районі проведення Операції об’єднаних сил, який періодично відвідував своїх близьких родичів на території РФ.

Українські Національні Новини

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