У Дніпрі викрили завербованого ФСБ колишнього правоохоронця
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Контррозвідка викрила та попередила у Дніпрі підривну діяльність агента російських спецслужб. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За попередніми даними слідства, житель обласного центру, колишній працівник МВС, ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ під час перебування в Росії. За завданням кураторів фігурант мав збирати відомості про кількісний склад, місця дислокації та озброєння українських військових підрозділів на території Дніпропетровської області.
Представників ФСБ також цікавила інформація про військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів регіону, які брали участь в операції Об’єднаних сил.
Зібрані дані агент мав передавати російським кураторам через відпрацьовані канали зв’язку.
Під час обшуків у помешканні зловмисника співробітники СБУ виявили докази протиправної діяльності.
Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.
Нагадаємо, ФСБ за допомогою тиску намагалася завербувати військовослужбовця одного із підрозділів, дислокованих у районі проведення Операції об’єднаних сил, який періодично відвідував своїх близьких родичів на території РФ.