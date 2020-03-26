В Днепре разоблачили завербованного ФСБ бывшего правоохранителя
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Контрразведка разоблачила и пресекла в Днепре подрывную деятельность агента российских спецслужб. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По предварительным данным следствия, житель областного центра, бывший сотрудник МВД, инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ во время пребывания в России. По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о количественном составе, местах дислокации и вооружении украинских военных подразделений на территории Днепропетровской области.
Представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов региона, участвовавших в операции Объединенных сил.
Собранные данные агент должен был передавать российским кураторам через отработанные каналы связи.
Во время обысков в квартире злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили доказательства противоправной деятельности.
Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.
Напомним, ФСБ с помощью давления пыталась завербовать военнослужащего одного из подразделений, дислоцированных в районе проведения операции объединенных сил, который периодически посещал своих близких родственников на территории РФ.