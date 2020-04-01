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СБУ разоблачила агента спецслужбы РФ на попытке устроиться в боевую бригаду ВСУ

СБУ разоблачила агента спецслужбы РФ на попытке устроиться в боевую бригаду ВСУ

Киев  •  УНН

 • 11114 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила агента спецслужб России и разоблачила их замысел с агентурного проникновения в одну из боевых бригад Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Установлено, что гражданин Российской Федерации в 2018 году попал в компрометирующую ситуацию и, находясь под стражей, с применением физического воздействия и психологического давления, был завербован сотрудниками ФСБ. Вскоре, получив задание устроиться на военную службу в украинской армии, агент ФСБ был переправлен кураторами на территорию Украины. В обход пункта пропуска пересек государственную границу и легализовался как беженец", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение года россиянин изучал обстановку вокруг военных частей, которые привлечены к выполнению боевых задач в составе Объединенных сил. Для этого он посещал различные регионы Украины, в том числе территорию Донецкой и Луганской областей.

В местах постоянной и временной дислокации военных подразделений агент установил контакты с отдельными их представителями. Благодаря этому он собрал необходимые документы, часть из которых были поддельные, и ссылался на якобы преследование российскими правоохранительными органами.

В 2019 году подал их для принятия на военную службу в одной из боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"На территории нашего государства для координации действий с сотрудниками российской спецслужбы агент использовал защищенные каналы связи. Контрразведчики спецслужбы пресекли проведение разведывательной деятельности спецслужб РФ в рядах ВСУ, в отношении иностранца приняты меры", - добавляется в сообщении.

Так, за совершение иностранцем или лицом без гражданства преступления по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

За совершение лицом преступления по ч. 1 ст. 330 (передача или собирание сведений, составляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, контрразведка разоблачила и пресекла в Днепре подрывную деятельность агента российских спецслужб.

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