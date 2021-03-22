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Конституционный Суд Молдовы разрешил Санду назначить своего премьера

Конституционный Суд Молдовы разрешил Санду назначить своего премьера

Киев  •  УНН

 • 15616 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Конституционный суд Молдовы признал нормативным указ президента Молдовы Майи Санду о назначении Игоря Гросу кандидатом в премьер-министры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на молдавское издание News Maker.

Цитата:

"Конституционный суд (КС) признал конституционным указ президента Майи Санду о назначении Игоря Гросу кандидатом в премьер-министры. Решение приняли на заседании 22 марта", - говорится в сообщении.

Что было раньше

16 марта Майя Санду после консультаций с фракциями объявила, что выдвигает в премьеры Игоря Гросу.

Дополнение

Санду была избрана президентом Молдовы по итогам второго тура, который прошел в стране 15 ноября 2020 года. По данным ЦИК республики, тогдашний президент Игорь Додон проиграл Санду с результатом 42,26 против 57,74%. 24 декабря Санду принесла присягу и вступила в должность главы государства.

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