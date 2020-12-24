У Молдові пройшла церемонія інавгурації Майї Санду: частину промови вона виголосила українською

“Клянуся віддавати всі свої сили і вміння в ім’я процвітання Республіки Молдова, дотримуватися Конституції і законів країни, захищати демократію, основні права і свободи людини, суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність Молдови”, — зачитала текст присяги Санду.

Церемонія почалася з виконання державного гімну Республіки Молдова, після чого голова Конституційного суду Домніка Маноле зачитала рішення про затвердження результатів виборів президента. Потім Санду принесла присягу, після якої Маноле оголосила, що “Санду офіційно вступила на посаду президента Республіки Молдова”.

У своїй промові новий президент подякувала виборцям за підтримку на виборах. “У мене великі плани, але я не зможу реалізувати їх поодинці. Мені необхідна ваша підтримка. Розумію, що очікування дуже великі”, — зазначила вона.

Санду піддала критиці уряд Іона Кіку, яке, за її словами, провалив роботу по боротьбі з коронавірусом. “Пандемія застала нас зі слабкими державними інститутами, нездатним виконувати свої обов’язки. Держава залишила лікарів один на один перед обличчям кризи. Цей уряд нічого не зробив для порятунку економіки і робочих місць”, — заявила президент.

Додамо, що за статистикою ВООЗ — у Республіці Молдова 136 931 випадок COVID-19, 2 803 людини загинули.

Вона також звинуватила в корупції діючий парламент, висловившись за його розпуск. “Дострокові вибори (до парламенту) — це єдина можливість очистити законодавчий орган і вийти з глухого кута. У чинному парламенті немає 51 депутата, які підтримають народний уряд. Інших варіантів немає”, — сказала Санду, запевнивши, що очистить країну від корупції.

В ході свого виступу вона, перейшовши спочатку на російську, а потім на українську та гагаузькі мови, звернулася до національних меншин, що населяють Молдову. “На якій би мові ви не говорили, я обіцяю, що поважаю вас, і ви можете розраховувати на мене ... Я буду боротися проти тих, хто нас обкрадає і доводить до зубожіння. Я буду діяти в інтересах всіх громадян, щоб підвищити рівень життя”, — зазначила вона.

Санду пообіцяла вивести країну з міжнародної ізоляції. “Я буду президентом європейської інтеграції, який виведе країну з міжнародної ізоляції і розгорне її обличчям до закордонних партнерів. Я подбаю, щоб у Молдови була чіткий, твердий і передбачуваний порядок для всіх наших партнерів. Також я гарантую, що наші інтереси будуть поважати. Я буду просувати зовнішню політику, яка буде продовженням внутрішньої, буду наводити мости, а не споруджувати паркани”, — сказала Санду.

Також Санду висловилася за проведення дострокових виборів до парламенту без формування тимчасового уряду після відставки кабінету Іона Кику.

Прямий ефір церемонії в Кишиневі, 24 грудня 2020 року:

Напередодні в ході спільного брифінгу з Ігорем Додоном, який завершує свій президентський термін, глава уряду Іон Кіку заявив про рішення піти у відставку, щоб дати можливість переформатувати уряд і парламент після президентських виборів, на чому наполягає опозиція. Зі свого боку Додон запропонував новому президенту сформувати тимчасовий уряд, який управлятиме ситуацією до дострокових виборів. За його словами, Санду належить провести переговори з парламентськими партіями, щоб обговорити план розпуску законодавчого органу, а також функціонування органів влади в перехідний період.