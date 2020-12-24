В Молдове прошла церемония инаугурации Майи Санду: часть речь она огласила на украинском

“Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы”, — зачитала текст присяги Санду.

Церемония началась с исполнения государственного гимна Республики Молдова, после чего председатель Конституционного суда Домника Маноле зачитала решение об утверждении результатов выборов президента. Затем Санду принесла присягу, после которой Маноле объявила, что “Санду официально вступила в должность президента Республики Молдова”.

В своей речи новый президент поблагодарила избирателей за поддержку на выборах. “У меня большие планы, но я не смогу реализовать их в одиночку. Мне необходима ваша поддержка. Понимаю, что ожидания очень велики”, — отметила она.

Санду подвергла критике правительство Иона Кику, которое, по ее словам, провалило работу по борьбе с коронавирусом. “Пандемия застала нас со слабыми государственными институтами, неспособным выполнять свои обязанности. Государство оставило врачей один на один перед лицом кризиса. Это правительство ничего не сделало для спасения экономики и рабочих мест”, — заявила президент.

Добавим, что согласно статистики ВОЗ — в Республике Молдова 136 931 случай COVID-19, 2 803 человка погибли.

Она также обвинила в коррупции действующий парламент, высказавшись за его роспуск. “Досрочные выборы (в парламент) — это единственная возможность очистить законодательный орган и выйти из тупика. В действующем парламенте нет 51 депутата, которые поддержат народное правительство. Других вариантов нет”, — сказала Санду, заверив, что очистит страну от коррупции.

В ходе своего выступления она, перейдя сначала на русский, а затем на украинский и гагаузский языки, обратилась к населяющим Молдову национальным меньшинствам. “На каком бы языке вы ни говорили, я обещаю, что уважаю вас, и вы можете рассчитывать на меня... Я буду бороться против тех, кто нас обкрадывает и доводит до нищеты. Я буду действовать в интересах всех граждан, чтобы повысить уровень жизни”, — отметила она.

Санду пообещала вывести страну из международной изоляции. “Я буду президентом европейской интеграции, который выведет страну из международной изоляции и развернет ее лицом к зарубежным партнерам. Я позабочусь, чтобы у Молдовы была четкая, твердая и предсказуемая повестка для всех наших партнеров. Также я гарантирую, что наши интересы будут уважать. Я буду продвигать внешнюю политику, которая будет продолжением внутренней, буду наводить мосты, а не воздвигать заборы”, — сказала Санду.

Также Санду высказалась за проведение досрочных выборов в парламент без формирования временного правительства после отставки кабинета Иона Кику.

Прямой эфир церемонии в Кишиневе, 24 декабря 2020 года:

Накануне в ходе совместного брифинга с завершающим на тот момент свой президентский срок Игорем Додоном глава правительства Ион Кику заявил о решении уйти в отставку, чтобы дать возможность переформатировать правительство и парламент после президентских выборов, на чем настаивает оппозиция. Со своей стороны Додон предложил новому президенту сформировать временное правительство, которое будет управлять ситуацией до досрочных выборов. По его словам, Санду предстоит провести переговоры с парламентскими партиями, чтобы обсудить план роспуска законодательного органа, а также функционирование органов власти в переходный период.