Конституційний Суд Молдови дозволив Санду призначити свого прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Конституційний суд Молдови визнав нормативним указ президента Молдови Майї Санду про призначення Ігоря Гросу кандидатом в прем'єр-міністри. Про це УНН повідомляє з посиланням на молдовське видання News Maker.
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"Конституційний суд (КС) визнав конституційним указ президента Майї Санду про призначення Ігоря Гросу кандидатом в прем'єр-міністри. Рішення прийняли на засіданні 22 березня", - йдеться в повідомленні.
Що було раніше
16 березня Майя Санду після консультацій з фракціями оголосила, що висуває в прем'єри Ігоря Гросу.
Доповнення
Санду була обрана президентом Молдови за підсумками другого туру, який пройшов в країні 15 листопада 2020 року. За даними ЦВК республіки, тодішній президент Ігор Додон програв Санду з результатом 42,26 проти 57,74%. 24 грудня Санду принесла присягу і вступила на посаду глави держави.