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Конкурс по отбору директора БЭБ под угрозой: указано на возможную подмену результатов оценивания кандидатов

Киев • УНН

 • 852 просмотра

Виктор Дубовик призвал конкурсную комиссию БЭБ раскрыть критерии оценивания, указывая на процедурные нарушения и возможную предвзятость.

Конкурс по отбору директора БЭБ под угрозой: указано на возможную подмену результатов оценивания кандидатов

Участник конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины Виктор Дубовик обратился с публичным призывом к конкурсной комиссии и международным экспертам, привлеченным к процессу отбора, немедленно обнародовать четкие, формализованные критерии оценивания.

"Пока нет ни одного открытого документа, где были бы определены критерии оценки практических заданий. Отсутствие такой методики открывает путь к произвольному манипулированию результатами", – подчеркнул он.

Дубовик обратил внимание на ряд процедурных нарушений, которые свидетельствуют о предвзятости и непрозрачности конкурса, а  также сообщил, что направил комиссии более 50 вопросов по процессу отбора, однако не получил ответа. Это, по его мнению, является еще одним свидетельством закрытости процесса.

"Члены Конкурсной комиссии фактически самоустранились от своей ключевой обязанности - оценки ответов кандидатов на практические задания. Вместо этого они делегировали эту функцию внешним, неизвестным экспертам. Непонятно, кто эти "внешние эксперты", как их выбирали, по каким правилам они выставляли баллы. Более того - их оценивание не является анонимным. Они видят, чьи работы проверяют. Это нарушение основ этики и создание конфликта интересов", – отметил Виктор Дубовик.

Среди основных замечаний – отсутствие анонимности при проверке ответов, что, по мнению Дубовика, могло создать почву для конфликта интересов.

"Мы строим новую институцию, которая должна быть эталоном добродетели и доверия. Но когда работы кандидатов проверяют эксперты, знающие авторов работ, да еще и без какой-либо методики оценивания — это прямое нарушение базовых принципов беспристрастности", – добавил Виктор Дубовик.

Дубовик также подчеркнул, что после этапа практических заданий результаты конкурса изменились кардинально, что совпало с моментом, когда впервые был привлечен человеческий фактор в оценке.

Напомним

Из 43 претендентов на должность директора БЭБ осталось 16, преимущественно это действующие или бывшие правоохранители, семеро из которых – представители НАБУ и САП. УНН разбиралось в какие скандалы попадали кандидаты и что о них известно.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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