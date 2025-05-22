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Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою
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Конкурс із відбору директора БЕБ під загрозою: вказано на можливу підміну результатів оцінювання кандидатів

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Віктор Дубовик закликав конкурсну комісію БЕБ розкрити критерії оцінювання, вказуючи на процедурні порушення та можливу упередженість.

Конкурс із відбору директора БЕБ під загрозою: вказано на можливу підміну результатів оцінювання кандидатів

Учасник конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України Віктор Дубовик звернувся із публічним закликом до конкурсної комісії та міжнародних експертів, які залучені до процесу добору, негайно оприлюднити чіткі, формалізовані критерії оцінювання.

"Наразі немає жодного відкритого документа, де були б визначені критерії оцінки практичних завдань. Відсутність такої методики відкриває шлях до довільного маніпулювання результатами", – наголосив він.

Дубовик звернув увагу на низку процедурних порушень, які свідчать про упередженість та непрозорість конкурсу, а  також повідомив, що надіслав комісії понад 50 запитань щодо процесу добору, проте не отримав відповіді. Це, на його думку, є ще одним свідченням закритості процесу.

"Члени Конкурсної комісії фактично самоусунулися від свого ключового обов’язку — оцінки відповідей кандидатів на практичні завдання. Замість цього вони делегували цю функцію зовнішнім, невідомим експертам. Незрозуміло, хто ці "зовнішні експерти", як їх обирали, за якими правилами вони виставляли бали. Ба більше — їх оцінювання не є анонімним. Вони бачать, чиї саме роботи перевіряють. Це порушення основ етики і створення конфлікту інтересів", – зазначив Віктор Дубовик.

Серед основних зауважень — відсутність анонімності при перевірці відповідей, що, на думку Дубовика, могло створити ґрунт для конфлікту інтересів.

"Ми будуємо нову інституцію, яка повинна бути еталоном доброчесності та довіри. Але коли роботи кандидатів перевіряють експерти, які знають авторів робіт, та ще й без жодної методики оцінювання — це пряме порушення базових принципів неупередженості", – додав Віктор Дубовик.

Дубовик також наголосив, що після етапу практичних завдань результати конкурсу змінилися кардинально, що співпало з моментом, коли вперше було залучено людський фактор у оцінюванні.

Нагадаємо

З 43 претендентів на посаду директора БЕБ залишилося 16, переважно це діючи чи колишні правоохоронці, семеро з яких – представники НАБУ та САП. УНН розбиралося в які скандали потрапляли кандидати та що про них відомо.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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