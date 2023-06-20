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Конфронтация между пригожиным и минобороны рф набирает обороты

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Диалог главаря пвк “вагнер” евгения пригожина с российским оборонным ведомством становится все более конфронтационным. пригожин пытается подорвать авторитет официального военного руководства, что минобороны наверняка считает очень досадным, говорится в отчете на основе разведанных Минобороны Великобритании, передает УНН.

Конфронтация между пригожиным и минобороны рф набирает обороты

Детали

19 июня 2023 года основатель пвк “вагнер” евгений пригожин сообщил, что ожидает ответа от минобороны россии относительно "контракта" собственной разработки, который он передал в министерство за три дня до этого.

Это следует за ультиматумом, который минобороны выдвинуло "вагнеру" и другим "добровольческим формированиям" о подписании контрактов с минобороны до 01 июля 2023 года.

Цитата

"Хотя содержание документа пригожина не было обнародовано, сам факт его вручения повышает ставки и, скорее всего, является еще одной намеренной попыткой подорвать авторитет официального военного руководства. Тон пригожина по отношению к МО стал однозначно конфронтационным. Минобороны почти наверняка считает это очень досадным в то время, когда оно борется с украинским контрнаступлением", - отмечают аналитики.

Дополнение

Недавно основатель пвк “вагнер” евгений пригожин заявил, что бойцы его формирования не будут заключать контракт с минобороны рф - назвав это "преступлением" и "путем позора", а само ведомство - "приватизированным группой частных лиц". Это произошло после объявления минобороны рф 10 июня о необходимости подписания контрактов добровольческими формированиями, которое открыто поддержал путин. Аналитики британской разведки отмечают, что пригожин ранее критиковал министерство обороны рф, но опирался на авторитет путина. Этим заявлением он поставил под сомнение авторитет главы кремля.

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