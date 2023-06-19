Буданов відреагував на фейки рф щодо своєї "смерті": в Україні формується загін безсмертних
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов коментуючи повідомлення в кремлівських змі про свою загибель, сказав з насмішкою, що формується "загін безсмертних", які будуть переслідувати росіян у страшних снах, передає УНН із посиланням на Kyiv Post.
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"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Тому у росіян і їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити", - сказав Буданов.
Деталі
Так, чутки про загибель або важке поранення Кирила Буданова циркулюють у соцмережах відколи росіяни завдали чергового ракетного удару по Києву 29 травня.
Російські державні канали одразу ж підхопили тему, брешучи, нібито українські ЗМІ повідомили про смерть Буданова.
Зазначається, що минулого тижня головний кремлівський пропагандист Владімір Соловйов заявив, нібито Буданов у комі в Німеччині.
Далі ця "теорія змови" розрослася: тепер вже "вбили" чи "поранили" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, і минулого тижня путін особисто роздув ці необґрунтовані чутки.
Доповнення
В травні росіяни запустили три фейкові новини про "загибель" українських командувачів Сил територіальної оборони та Сухопутних військ ЗСУ Олександра Танцюру і Олександра Сирського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.