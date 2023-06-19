Буданов отреагировал на фейки рф о своей "смерти": в Украине формируется отряд бессмертных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов комментируя сообщения в кремлевских СМИ о своей гибели, сказал с насмешкой, что формируется "отряд бессмертных", которые будут преследовать россиян в страшных снах, передает УНН со ссылкой на Kyiv Post.
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"Сейчас в Украине создаётся специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных будет среди ночи приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить", - сказал Буданов.
Детали
Так, слухи о гибели или тяжелом ранении Кирилла Буданова циркулируют в соцсетях с тех пор, как россияне нанесли очередной ракетный удар по Киеву 29 мая.
Российские государственные каналы сразу же подхватили тему, врут, что якобы украинские СМИ сообщили о смерти Буданова.
Отмечается, что на прошлой неделе главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев заявил, якобы Буданов в коме в Германии.
Далее эта "теория заговора" разрослась: теперь уже "убили" или "ранили" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и на прошлой неделе путин лично раздул эти необоснованные слухи.
Дополнение
В мае россияне запустили три фейковые новости о "гибели" украинских командующих Сил территориальной обороны и Сухопутных войск ВСУ Александра Танцюру и Александра Сырского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.