шойгу наказав усім "добровольчим загонам" рф укласти контракт з Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ .11 червня. УНН. Міністр оборони рф сергій шойгу наказав усім приватним воєнним компаніям, які воюють проти України, до 1 липня підписати контракти з армією. Про це йдеться на сайті міноборони рф, передає УНН.
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Міністр оборони рф сергій шойгу встановив обов'язкову вимогу для всіх "добровольчих батальйонів", які беруть участь у бойових діях проти України, укласти контракти з армією до 1 липня. Ця вимога стосується всіх приватних військових компаній, включно з "вагнерівцями".
За словами заступника міністра оборони росії миколи манкова, таке рішення надасть "добровольчим загонам" необхідний правовий статус і забезпечить однаковий підхід до організації їхнього утримання та виконання завдань на передовій.
Згідно заявою Панкова, новий наказ від Шойгу надає можливість всім так званим добровольцям укладати контракт або з добровольчими загонами, або з міністерством оборони рф, тим самим стаючи контрактниками Збройних Сил росії.
За його словами, це рішення, сприятиме підвищенню бойових можливостей та ефективності зс рф, включаючи добровольчі формування.
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