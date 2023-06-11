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шойгу наказав усім "добровольчим загонам" рф укласти контракт з Міноборони

Київ • УНН

 • 466738 перегляди

КИЇВ .11 червня. УНН. Міністр оборони рф сергій шойгу наказав усім приватним воєнним компаніям, які воюють проти України, до 1 липня підписати контракти з армією. Про це йдеться на сайті міноборони рф, передає УНН.

шойгу наказав усім "добровольчим загонам" рф укласти контракт з Міноборони

Деталі

Міністр оборони рф сергій шойгу встановив обов'язкову вимогу для всіх "добровольчих батальйонів", які беруть участь у бойових діях проти України, укласти контракти з армією до 1 липня. Ця вимога стосується всіх приватних військових компаній, включно з "вагнерівцями".

За словами заступника міністра оборони росії миколи манкова, таке рішення надасть "добровольчим загонам" необхідний правовий статус і забезпечить однаковий підхід до організації їхнього утримання та виконання завдань на передовій.

Згідно заявою Панкова, новий наказ від Шойгу надає можливість всім так званим добровольцям укладати контракт або з добровольчими загонами, або з міністерством оборони рф, тим самим стаючи контрактниками Збройних Сил росії.

За його словами, це рішення, сприятиме підвищенню бойових можливостей та ефективності зс рф, включаючи добровольчі формування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Семи бойовикам "л/днр" повідомили про підозру: серед них найманці з міноборони рф

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