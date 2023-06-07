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Семи бойовикам "л/днр" повідомили про підозру: серед них найманці з міноборони рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Служба безпеки України повідомила про підозру семи бойовикам. Серед них – найманці з угруповань міноборони рф під назвою "Шторм", передає УНН із посиланням на СБУ.

Семи бойовикам "л/днр" повідомили про підозру: серед них найманці з міноборони рф

Деталі

Служба безпеки зібрала комплекс доказів проти семи осіб, які брали участь у терористичних організаціях "л/днр" і активно воювали проти України.

Окупанти потрапили в полон українських захисників на Авдіївському напрямку у травні цього року. За отриманою інформацією, всі вони в різні періоди приєдналися до збройних формувань окупаційних підрозділів Південного військового округу російської федерації.

Ці бойовики брали активну участь у штурмах українських населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Один з фігурантів входив до складу терористичного угруповання "Шум" (відомого як "Козачий союз області війська Донського") ще з 2015 року. Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, він добровільно перейшов до одного з новостворених підрозділів міністерства оборони рф під назвою "Шторм".

Ще двоє зловмисників, які вступили до цього окупаційного підрозділу, є мешканцями Донеччини. У 2014-2015 роках вони активно брали участь у обстрілах позицій сил Антитерористичної операції на сході України.

Інші двоє бойовиків з терористичних груп "Оплот" воювали проти сил оборони в районах Авдіївки та Мар'їнки на Донеччині, а також поблизу Миколаївки в Луганській області.

Додатково до цього, серед затриманих є стрілок та механік-водій гаубиці з 11-го окремого мотострілкового полку російських збройних сил, відомого як група "Восток". Вони здійснювали атаки на позиції сил оборони під Авдіївкою, використовуючи російську артилерію.

Додамо

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за статтею 258-3 частини 1 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації). Крім того, злочини одного з бойовиків з групи "Восток" були додатково кваліфіковані за статтею 111 частини 1 Кримінального кодексу України (державна зрада).

За ці злочини зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

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