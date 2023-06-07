Семи боевикам "л/днр" сообщили о подозрении: среди них наемники из минобороны рф

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 15232 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 62232 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 111462 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 111317 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 258233 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 131335 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 120326 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 368010 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83381 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136064 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 126106 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 24586 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 106708 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 72247 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 12269 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 258228 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 289856 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 368006 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 344378 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 392175 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 72546 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 107002 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 126409 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 169505 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 78802 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Семи боевикам "л/днр" сообщили о подозрении: среди них наемники из минобороны рф

Киев • УНН

 • 214996 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении семи боевикам. Среди них – наемники из группировок минобороны рф под названием "Шторм", передает УНН со ссылкой на СБУ.

Семи боевикам "л/днр" сообщили о подозрении: среди них наемники из минобороны рф

Детали

Служба безопасности собрала комплекс доказательств против семи человек, которые принимали участие в террористических организациях "л/днр" и активно воевали против Украины.

Оккупанты попали в плен украинских защитников на Авдеевском направлении в мае этого года. По полученной информации, все они в разные периоды присоединились к вооруженным формированиям оккупационных подразделений Южного военного округа российской федерации.

Эти боевики принимали активное участие в штурмах украинских населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Один из фигурантов входил в состав террористической группировки "Шум" (известной как "Казачий союз области войска Донского") еще с 2015 года. После начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину, он добровольно перешел в одно из новосозданных подразделений министерства обороны рф под названием "Шторм".

Еще двое злоумышленников, которые вступили в это оккупационное подразделение, являются жителями Донецкой области. В 2014-2015 годах они активно участвовали в обстрелах позиций сил Антитеррористической операции на востоке Украины.

Другие двое боевиков из террористических групп "Оплот" воевали против сил обороны в районах Авдеевки и Марьинки в Донецкой области, а также вблизи Николаевки в Луганской области.

В дополнение к этому, среди задержанных есть стрелок и механик-водитель гаубицы из 11-го отдельного мотострелкового полка российских вооруженных сил, известного как группа "Восток". Они осуществляли атаки на позиции сил обороны под Авдеевкой, используя российскую артиллерию.

Добавим

На основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по статье 258-3 части 1 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации). Кроме того, преступления одного из боевиков из группы "Восток" были дополнительно квалифицированы по статье 111 части 1 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

За эти преступления злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$62.37
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75