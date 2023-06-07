Семи боевикам "л/днр" сообщили о подозрении: среди них наемники из минобороны рф

Детали

Служба безопасности собрала комплекс доказательств против семи человек, которые принимали участие в террористических организациях "л/днр" и активно воевали против Украины.

Оккупанты попали в плен украинских защитников на Авдеевском направлении в мае этого года. По полученной информации, все они в разные периоды присоединились к вооруженным формированиям оккупационных подразделений Южного военного округа российской федерации.

Эти боевики принимали активное участие в штурмах украинских населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Один из фигурантов входил в состав террористической группировки "Шум" (известной как "Казачий союз области войска Донского") еще с 2015 года. После начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину, он добровольно перешел в одно из новосозданных подразделений министерства обороны рф под названием "Шторм".

Еще двое злоумышленников, которые вступили в это оккупационное подразделение, являются жителями Донецкой области. В 2014-2015 годах они активно участвовали в обстрелах позиций сил Антитеррористической операции на востоке Украины.

Другие двое боевиков из террористических групп "Оплот" воевали против сил обороны в районах Авдеевки и Марьинки в Донецкой области, а также вблизи Николаевки в Луганской области.

В дополнение к этому, среди задержанных есть стрелок и механик-водитель гаубицы из 11-го отдельного мотострелкового полка российских вооруженных сил, известного как группа "Восток". Они осуществляли атаки на позиции сил обороны под Авдеевкой, используя российскую артиллерию.

Добавим

На основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по статье 258-3 части 1 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации). Кроме того, преступления одного из боевиков из группы "Восток" были дополнительно квалифицированы по статье 111 части 1 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

За эти преступления злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.