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шойгу приказал всем "добровольческим отрядам" рф заключить контракт с Минобороны

Киев • УНН

 • 466738 просмотра

КИЕВ .11 июня. УНН. Министр обороны рф сергей шойгу приказал всем частным военным компаниям, которые воюют против Украины, до 1 июля подписать контракты с армией. Об этом говорится на сайте минобороны рф, передает УНН.

шойгу приказал всем "добровольческим отрядам" рф заключить контракт с Минобороны

Детали

Министр обороны рф сергей шойгу установил обязательное требование для всех "добровольческих батальонов", участвующих в боевых действиях против Украины, заключить контракты с армией до 1 июля. Это требование касается всех частных военных компаний, включая "вагнеровцев".

По словам заместителя министра обороны россии николая манкова, такое решение предоставит "добровольческим отрядам" необходимый правовой статус и обеспечит одинаковый подход к организации их содержания и выполнения задач на передовой.

Согласно заявления панкова, новый приказ от шойгу предоставляет возможность всем так называемым "добровольцам" заключать контракт либо с добровольческими отрядами, либо с министерством обороны рф, тем самым становясь контрактниками вс россии.

Это решение, по его словам, будет способствовать повышению боевых возможностей и эффективности вс рф, включая добровольческие формирования.

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