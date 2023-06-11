шойгу приказал всем "добровольческим отрядам" рф заключить контракт с Минобороны

Детали

Министр обороны рф сергей шойгу установил обязательное требование для всех "добровольческих батальонов", участвующих в боевых действиях против Украины, заключить контракты с армией до 1 июля. Это требование касается всех частных военных компаний, включая "вагнеровцев".

По словам заместителя министра обороны россии николая манкова, такое решение предоставит "добровольческим отрядам" необходимый правовой статус и обеспечит одинаковый подход к организации их содержания и выполнения задач на передовой.

Согласно заявления панкова, новый приказ от шойгу предоставляет возможность всем так называемым "добровольцам" заключать контракт либо с добровольческими отрядами, либо с министерством обороны рф, тем самым становясь контрактниками вс россии.

Это решение, по его словам, будет способствовать повышению боевых возможностей и эффективности вс рф, включая добровольческие формирования.

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