Конфронтація між пригожиним та міноборони рф набирає обертів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Діалог ватажка пвк “вагнер” євгенія пригожина з російським оборонним відомством стає все більш конфронтаційним. пригожин намагається підірвати авторитет офіційного військового керівництва, що міноборони напевно вважає дуже прикрим, йдеться у звіті на основі розвіданих Міноборони Великої Британії, передає УНН.
Деталі
19 червня 2023 року засновник пвк “вагнер” євгеній пригожин повідомив, що очікує відповіді від міноборони росії щодо "контракту" власної розробки, який він передав до міністерства за три дні до цього.
Це слідує за ультиматумом, який міноборони висунуло "вагнеру" та іншим "добровольчим формуванням" щодо підписання контрактів з міноборони до 01 липня 2023 року.
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"Хоча зміст документа пригожина не був оприлюднений, сам факт його вручення підвищує ставки і, швидше за все, є ще однією навмисною спробою підірвати авторитет офіційного військового керівництва. Тон Пригожина стосовно МО став однозначно конфронтаційним. Міноборони майже напевно вважає це дуже прикрим у той час, коли воно бореться з українським контрнаступом", - зазначають аналітики.
Доповнення
Нещодавно засновник пвк “вагнер” євгеній пригожин заявив, що бійці його формування не укладатимуть контракт із міноборони рф - назвавши це "злочином" і "шляхом ганьби", а саме відомство - "приватизованим групою приватних осіб". Це сталось після оголошення мінобороною рф 10 червня про необхідність підписання контрактів добровольчими формуваннями, яке відкрито підтримав путін. Аналітики британської розвідки зазначають, що пригожин раніше критикував міністерство оборони рф, але спирався на авторитет путіна. Цією заявою він поставив під сумнів авторитет глави кремля.
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