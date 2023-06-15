Власник пвк "вагнер" пригожин кидає виклик російській владі на чолі з путіним - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Власник російської "групи вагнера" євгеній пригожин поставив під сумнів авторитет глави кремля володимира путіна, повідомляється у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, передає УНН.
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Згідно зі звітом, опублікованим Мінобороною Британії в Twitter, пригожин раніше критикував міністерство оборони рф, але спирався на авторитет путіна.
Проте після оголошення мінобороною рф 10 червня про необхідність підписання контрактів добровольчими формуваннями, путін відкрито підтримав цей крок.
Попри коментарі путіна, зазначають у британській розвідці, 14 червня пригожин заявив, що бійці "групи вагнера" не будуть підписувати контракти, оскільки вони не готові до ганьби у разі співпраці з міноборони рф.
Зазначається, що "риторика пригожина стає викликом для російської влади", а крайній термін підписання контрактів добровольцями, запланований на 1 липня 2023 року, може стати ключовою точкою у протистоянні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що міністр оборони рф сергій шойгу наказав усім приватним воєнним компаніям, які воюють проти України, до 1 липня підписати контракти з армією.