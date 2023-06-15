Владелец чвк "вагнер" пригожин бросает вызов российской власти во главе с путиным - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Владелец российской "группы вагнера" евгений пригожин поставил под сомнение авторитет главы кремля владимира путина, сообщается в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, передает УНН.
Детали
Согласно отчету, опубликованному Минобороны Британии в Twitter, пригожин ранее критиковал министерство обороны рф, но опирался на авторитет путина.
Однако после объявления минобороны рф 10 июня о необходимости подписания контрактов добровольческими формированиями, путин открыто поддержал этот шаг.
Несмотря на комментарии путина, отмечают в британской разведке, 14 июня пригожин заявил, что бойцы "группы вагнера" не будут подписывать контракты, поскольку они не готовы к позору в случае сотрудничества с минобороны рф.
Отмечается, что "риторика пригожина становится вызовом для российских властей", а крайний срок подписания контрактов добровольцами, запланированный на 1 июля 2023 года, может стать ключевой точкой в противостоянии.
Дополнение
Ранее сообщалось, что министр обороны рф сергей шойгу приказал всем частным военным компаниям, которые воюют против Украины, до 1 июля подписать контракты с армией.