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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Конфликты в мире отвлекают внимание от Украины и разделяют помощь - Зеленский

Конфликты в мире отвлекают внимание от Украины и разделяют помощь - Зеленский

Киев  •  УНН

13:39 • 8418 просмотра

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Президент Украины заявил, что мировые конфликты не только отвлекают внимание от Украины, но и разделяют военную помощь. Зеленский также отметил влияние этих конфликтов на информационную поддержку страны.

Все конфликты в мире, в частности на Ближнем Востоке не только отвлекают внимание от Украины, но и разделяют военную помощь. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в  интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает УНН.

Конечно внимание отвлекается. Но для нас это понятно. Мы, безусловно, поддерживаем необходимость остановить этот конфликт, или войну на Ближнем Востоке. Мы понимаем последствия войны. Мы знаем цену войны. Но, конечно, если взглянуть на это с практической стороны, то конечно все конфликты не только отвлекают внимание, но и разделяют поддержку, разделяют военную помощь»

- сказал Зеленский.

Также он отметил, что конфликты в мире влияют и на информационную поддержку Украины.

Пентагон объяснил, почему поддержка Израиля отличается от помощи Украине в борьбе с воздушными атаками: "очень разные поля боя"3 октября 2024, 22:10 • 83477 просмотров

Дополнение

Кандидат от Республиканской партии в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс считает, что стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и поддержка Тайваня должны быть более приоритетными для США, чем военная помощь Украине. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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