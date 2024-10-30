Конфликты в мире отвлекают внимание от Украины и разделяют помощь - Зеленский

Все конфликты в мире, в частности на Ближнем Востоке не только отвлекают внимание от Украины, но и разделяют военную помощь. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает УНН.

Конечно внимание отвлекается. Но для нас это понятно. Мы, безусловно, поддерживаем необходимость остановить этот конфликт, или войну на Ближнем Востоке. Мы понимаем последствия войны. Мы знаем цену войны. Но, конечно, если взглянуть на это с практической стороны, то конечно все конфликты не только отвлекают внимание, но и разделяют поддержку, разделяют военную помощь» - сказал Зеленский.

Также он отметил, что конфликты в мире влияют и на информационную поддержку Украины.

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Дополнение

Кандидат от Республиканской партии в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс считает, что стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и поддержка Тайваня должны быть более приоритетными для США, чем военная помощь Украине.