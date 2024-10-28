Республіканець Венс пояснив, чому Тайвань важливіший для США, ніж Україна

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 8442 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 21973 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 42046 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 78404 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64625 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77714 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93183 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87237 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176107 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101052 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 11446 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 12138 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13685 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 21372 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 7088 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 21973 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176107 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332540 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266021 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376623 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 42049 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17495 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22666 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28421 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49263 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Республіканець Венс пояснив, чому Тайвань важливіший для США, ніж Україна

Київ • УНН

 • 18293 перегляди

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців заявив про пріоритетність підтримки Тайваню над Україною через його роль у світовій економіці. Тайвань виробляє близько половини світових напівпровідників.

Республіканець Венс пояснив, чому Тайвань важливіший для США, ніж Україна

Кандидат від Республіканської партії у віцепрезиденти США Джеймс Девід Венс вважає, що стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні та підтримка Тайваню мають бути пріоритетнішими для США, ніж військова допомога Україні. Про це УНН повідомляє із посиланням на Newsweek

Деталі 

В інтерв'ю з Тімом Діллоном Венс заявив, що підтримка України стала менш важливим елементом зовнішньої політики США, враховуючи загрози Тайваню, що зростають, і його важливішу роль у світовій економіці.

"Україна не така важлива для нас, як інші регіони світу, вірно? Просто викладаю карти на стіл", - сказав Венс і додав, що "Тайвань робить так багато комп'ютерних чіпів, правда? Це така рушійна сила всього економічного зростання, якщо китайці захоплять Тайвань, це буде дуже погано для нас".

За даними ShipHub, Тайвань є світовим лідером у виробництві напівпровідників: частку підприємств країни припадає близько половини світового ринку.

Венс заявив, що значимість цього ринку, а також загроза потенційного переходу Тайваню під контроль Китаю, що зростає, зробили це питання одним з найпріоритетніших для США.

Доповнення 

26 жовтня кандидат від Республіканської партії у віце-президенти США Джеймс Девід Венс, коментуючи війну в Україні, висловився про "поступки територіями". Він заявив, що лідерство Дональда Трампа сприятиме "мирному" врегулюванню.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ПолітикаНовини Світу
J. Д. Венс
Дональд Трамп
Тайвань
Китай
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57