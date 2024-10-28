Республіканець Венс пояснив, чому Тайвань важливіший для США, ніж Україна
Київ • УНН
Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців заявив про пріоритетність підтримки Тайваню над Україною через його роль у світовій економіці. Тайвань виробляє близько половини світових напівпровідників.
Кандидат від Республіканської партії у віцепрезиденти США Джеймс Девід Венс вважає, що стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні та підтримка Тайваню мають бути пріоритетнішими для США, ніж військова допомога Україні. Про це УНН повідомляє із посиланням на Newsweek.
Деталі
В інтерв'ю з Тімом Діллоном Венс заявив, що підтримка України стала менш важливим елементом зовнішньої політики США, враховуючи загрози Тайваню, що зростають, і його важливішу роль у світовій економіці.
"Україна не така важлива для нас, як інші регіони світу, вірно? Просто викладаю карти на стіл", - сказав Венс і додав, що "Тайвань робить так багато комп'ютерних чіпів, правда? Це така рушійна сила всього економічного зростання, якщо китайці захоплять Тайвань, це буде дуже погано для нас".
За даними ShipHub, Тайвань є світовим лідером у виробництві напівпровідників: частку підприємств країни припадає близько половини світового ринку.
Венс заявив, що значимість цього ринку, а також загроза потенційного переходу Тайваню під контроль Китаю, що зростає, зробили це питання одним з найпріоритетніших для США.
Доповнення
26 жовтня кандидат від Республіканської партії у віце-президенти США Джеймс Девід Венс, коментуючи війну в Україні, висловився про "поступки територіями". Він заявив, що лідерство Дональда Трампа сприятиме "мирному" врегулюванню.