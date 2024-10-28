Республиканец Вэнс объяснил, почему Тайвань важнее для США чем Украина
Киев • УНН
Кандидат в вице-президенты США от республиканцев заявил о приоритетности поддержки Тайваня над Украиной из-за его роли в мировой экономике. Тайвань производит около половины мировых полупроводников.
Кандидат от Республиканской партии в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс считает, что стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и поддержка Тайваня должны быть приоритетными для США, чем военная помощь Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Newsweek.
Детали
В интервью с Тимом Диллоном Вэнс заявил, что поддержка Украины стала менее важным элементом внешней политики США, учитывая растущие угрозы Тайваня и его более важную роль в мировой экономике.
«Украина не так важна для нас, как другие регионы мира, верно? Просто выкладываю карты на стол», - сказал Вэнс и добавил, что »Тайвань делает так много компьютерных чипов, правда? Это такая движущая сила всего экономического роста, если китайцы захватят Тайвань, это будет очень плохо для нас».
По данным ShipHub, Тайвань является мировым лидером в производстве полупроводников: на долю предприятий страны приходится около половины мирового рынка.
Вэнс заявил, что значимость этого рынка, а также растущая угроза потенциального перехода Тайваня под контроль Китая сделали этот вопрос одним из самых приоритетных для США.
Дополнение
26 октября кандидат от Республиканской партии в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, комментируя войну в Украине, высказался об «уступках территориями». Он заявил, что лидерство Дональда Трампа будет способствовать «мирному» урегулированию.