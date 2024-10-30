Конфлікти у світі відвертають увагу від України та розділяють допомогу – Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що світові конфлікти не лише відвертають увагу від України, але й розділяють військову допомогу. Зеленський також відзначив вплив цих конфліктів на інформаційну підтримку країни.
Всі конфлікти у світі, зокрема на Близькому Сході не лише відвертають увагу від України, але й розділяють військову допомогу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, передає УНН.
Звичайно увага відволікається. Але для нас це зрозуміло. Ми, безумовно, підтримуємо необхідність зупинити цей конфлікт, чи війну на Близькому Сході. Ми розуміємо наслідки війни. Ми знаємо ціну війни. Але, звісно, якщо поглянути на це з практичного боку, то звичайно всі конфлікти не лише відволікають увагу, а й розділяють підтримку, розділяють військову допомогу"
Також він зазначив, що конфлікти у світ впливають й на інформаційну підтримку України.
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