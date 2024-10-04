Пентагон пояснив, чому підтримка Ізраїлю відрізняється від допомоги Україні у боротьбі з повітряними атаками: "дуже різні поля бою"

Україна та Ізраїль стикаються з "різними ландшафтами і полями бою". Про це повідомляє заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає УНН.

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У Пентагоні прокоментували питання підтримки України в боротьбі з повітряними атаками, підкресливши, що ситуації в Україні та Ізраїлі мають свої специфічні особливості.

За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, Україні вдалося самостійно захиститися від російських ракетних ударів завдяки наданій Заходом протиповітряній обороні.

Сінгх зазначила, що президент Джо Байден на початку повномасштабного вторгнення терористичної країни доручив Міністерству оборони США забезпечити українців усім необхідним на полі бою. Вона також повідомила, що міністр оборони США Ллойд Остін нещодавно провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, щоб отримати нову інформацію про ситуацію на фронті.

На уточнююче запитання про можливість збиття цілей з польської чи румунської території, Сінгх підкреслила, що це означало б залучення США у війну в інший спосіб.

Це означало би, що ми втягнуті у війну в інший спосіб. А зараз ми відчуваємо, що Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по своїх містах, по населенню, по інфраструктурі. І ми продовжуватимемо надавати їм необхідну для цього підтримку - заявила Сабріна Сінгх.

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