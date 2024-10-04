Пентагон объяснил, почему поддержка Израиля отличается от помощи Украине в борьбе с воздушными атаками: "очень разные поля боя"

Украина и Израиль сталкиваются с "разными ландшафтами и полями боя". Об этом сообщает заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.

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В Пентагоне прокомментировали вопрос поддержки Украины в борьбе с воздушными атаками, подчеркнув, что ситуации в Украине и Израиле имеют свои специфические особенности.

По словам заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, Украине удалось самостоятельно защититься от российских ракетных ударов благодаря предоставленной Западом противовоздушной обороне.

Сингх отметила, что президент Джо Байден в начале полномасштабного вторжения террористической страны поручил Министерству обороны США обеспечить украинцев всем необходимым на поле боя. Она также сообщила, что министр обороны США Ллойд Остин недавно провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, чтобы получить новую информацию о ситуации на фронте.

На уточняющий вопрос о возможности сбивания целей с польской или румынской территории, Сингх подчеркнула, что это означало бы вовлечение США в войну другим способом.

Это означало бы, что мы втянуты в войну другим способом. А сейчас мы чувствуем, что Украина смогла успешно защититься от российских ударов по своим городам, по населению, по инфраструктуре. И мы будем продолжать оказывать им необходимую для этого поддержку - заявила Сабрина Сингх.

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