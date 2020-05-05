Компании Apple и Google запретят отслеживать геолокацию людей, инфицированных коронавирусом

“Два крупнейших в мире поставщика операционных систем для смартфонов, что контролируют около 99 процентов мирового рынка смартфонов, разрабатывают технологию, которая предупреждает владельцев телефонов о контакте с инфицированными людьми. На прошлой неделе первые версии технологии стали доступны сторонним разработчикам приложений”, — пишет издание.

Так, 4 мая компании заявили, что связывать зараженных с геолокацией технология не позволит. Таким образом они планируют защитить приватность своих пользователей, в том числе от правительств, уточняет агентство Reuters.

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Разработчики нескольких приложений, связанных с коронавирусом, сообщили агентству, что привязка больных к их геолокации позволит следить за распространением вируса и выявлять очаги эпидемии. Techcrunch уточняет, что возможность отслеживать геолокацию зараженных останется у приложений, которые не используют новую технологию Apple и Google.

О создании технологии для отслеживания людей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, корпорации договорились в начале апреля. Предполагается, что пользователи сами смогут сообщать, что у них диагностированы COVID-19, после чего их телефоны будут анонимно предупреждать об этом людей, с которыми зараженный лично контактировал течение двух недель.

Ранее в Google рассказали, как люди придерживаются карантина по всему миру.