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Компании Apple и Google запретят отслеживать геолокацию людей, инфицированных коронавирусом

Киев • УНН

 • 24555 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Новая технология Apple и Google для отслеживания возможных инфицированных не позволит устанавливать их точное местоположение. Об этом пишет издание Techcrunch со ссылкой на раскрытую компаниями информацию для сторонних разработчиков, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода" и Reuters.

Компании Apple и Google запретят отслеживать геолокацию людей, инфицированных коронавирусом

“Два крупнейших в мире поставщика операционных систем для смартфонов, что контролируют около 99 процентов мирового рынка смартфонов, разрабатывают технологию, которая предупреждает владельцев телефонов о контакте с инфицированными людьми. На прошлой неделе первые версии технологии стали доступны сторонним разработчикам приложений”, — пишет издание.

Так, 4 мая компании заявили, что связывать зараженных с геолокацией технология не позволит. Таким образом они планируют защитить приватность своих пользователей, в том числе от правительств, уточняет агентство Reuters.

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Разработчики нескольких приложений, связанных с коронавирусом, сообщили агентству, что привязка больных к их геолокации позволит следить за распространением вируса и выявлять очаги эпидемии. Techcrunch уточняет, что возможность отслеживать геолокацию зараженных останется у приложений, которые не используют новую технологию Apple и Google.

О создании технологии для отслеживания людей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, корпорации договорились в начале апреля. Предполагается, что пользователи сами смогут сообщать, что у них диагностированы COVID-19, после чего их телефоны будут анонимно предупреждать об этом людей, с которыми зараженный лично контактировал течение двух недель.

Ранее в Google рассказали, как люди придерживаются карантина по всему миру.

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