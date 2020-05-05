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Компанії Apple і Google заборонять відслідковувати геолокацію людей, інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Нова технологія Apple і Google для відстеження можливих інфікованих не дозволить встановлювати їхнє точне місце розташування. Про це пише видання Techcrunch з посиланням на розкриту компаніями інформацію для сторонніх розробників, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода” та Reuters.

Компанії Apple і Google заборонять відслідковувати геолокацію людей, інфікованих коронавірусом

“Два найбільших у світі постачальники операційних систем для смартфонів, що контролюють близько 99 відсотків світового ринку смартфонів, розробляють технологію, що попереджає власників телефонів про контакт із інфікованими людьми. Минулого тижня перші версії технології стали доступні стороннім розробникам додатків”, — пише видання.

Так, 4 травня компанії заявили, що пов’язувати заражених з геолокацією технологія не дозволить. Таким чином вони планують захистити приватність своїх користувачів, у тому числі від урядів, уточнює агентство Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Google повідомили, що тема пандемії активно використовується для кібератак по всьому світу

Розробники кількох додатків, пов’язаних із коронавірусом, повідомили агентству, що прив’язка хворих до їхньої геолокації дозволить стежити за поширенням вірусу і виявляти вогнища епідемії. Techcrunch уточнює, що можливість відстежувати геолокацію заражених залишиться у додатків, які не використовують нову технологію Apple і Google.

Про створення технології для відстеження людей, які контактували з хворими на коронавірусну інфекцію, корпорації домовилися на початку квітня. Передбачається, що користувачі самі зможуть повідомляти, що у них діагностовано COVID-19, після чого їхні телефони анонімно попереджатимуть про це людей, з якими заражений особисто контактував упродовж двох тижнів.

Раніше у Google розповіли, як люди дотримуються карантину по всьому світу.

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