У Google повідомили, що тема пандемії активно використовується для кібератак по всьому світу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Фахівці американської корпорації Google вважають, що поширенням коронавірусної інфекції у світі активно користуються хакери, зокрема ті, яких таємно підтримує влада в різних країнах. Така оцінка наводиться в повідомленні, опублікованому в середу в блозі компанії, передає УНН.

“Хакери часто розглядають кризу як можливість, COVID-19 не є винятком”, — констатували в Google. У компанії відзначили, що кіберзлочинці намагаються скористатися стурбованістю людей через пандемію для здійснення фішингових атак і різних видів шахрайства. “Наші системи в сфері безпеки зафіксували різні приклади цього — від імітації збору пожертвувань для благодійних та неурядових організацій, до відправки працюючим з дому співробітникам фальшивих повідомлень, нібито від роботодавця, і до підроблених сайтів, схожих на офіційні сторінки влади або управлінь охорони здоров’я”, — констатували в компанії.

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У повідомленні наголошується, що раніше в цьому місяці Google фіксували відправку кожного дня через її поштовий сервіс Gmail приблизно 18 млн електронних листів, які стосуються теми коронавірусу та мають шкідливе програмне забезпечення. Зокрема, помічені масові розсилки фішингових листів, а також 240 млн повідомлень з нав’язливою рекламою. У Google повідомили, що “виявили понад десяток груп, що користуються підтримкою влади та здійснюють атаки і користуються темою COVID-19 в якості приманки”. Про які саме країни йдеться, в заяві не уточнюють.

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Компанія опублікувала карту, на якій позначено країни, мешканці яких піддавалися таким атакам, України серед цих країн — відсутня. Фахівці Google відзначають, що в одному випадку зазначені хакери намагалися викрасти дані у держслужбовців США. У компанії не мають відомості про те, щоб кіберзлочинцям це вдалося зробити.

У заяві загострили увагу на те, що хакери нерідко намагаються видати себе за співробітників організацій, що працюють в сфері охорони здоров’я, і ​​переконати користувачів завантажити шкідливі програми.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2,5 млн осіб.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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