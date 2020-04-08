Засновник Twitter пожертвував мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Засновник і гендиректор компанії Twitter Джек Дорсі пожертвував 1 млрд доларів на боротьбу з коронавірусів. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, повідомляє УНН.
За словами Дорсі, він направляє 1 млрд від своєї частки в компанії Square фонду Start Small. Він додав, що сума становить приблизно 28% його статку. Після того, як пандемія буде подолана, решта коштів буде направлено на здоров'я і освіту дівчат, заявив засновник Twitter.
Дорсі підкреслив, що його пожертвування носить публічний характер. "Я вважаю важливим показувати свою роботу, щоб і я, і інші люди могли на ній вчитися", йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, співробітники Twitter, Facebook, Google та ВООЗ обговорили боротьбу з дезінформацією щодо коронавірусу.