Основатель Twitter пожертвовал миллиард долларов на борьбу с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Основатель и гендиректор компании Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
По словам Дорси, он направляет 1 млрд от своей доли в компании Square фонду Start Small. Он добавил, что сумма составляет приблизительно 28% его состояния. После того, как пандемия будет преодолена, оставшиеся средства будут направлены на здоровье и образование девочек, заявил основатель Twitter.
Дорси подчеркнул, что его пожертвование носит публичный характер. "Я считаю важным показывать свою работу, чтобы и я, и другие люди могли на ней учиться", говорится в сообщении.
Напомним, сотрудники Twitter, Facebook, Google и ВОЗ обсудили борьбу с дезинформацией про коронавирус.