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В Google сообщили, что тема пандемии активно используется для кибератак по всему миру

В Google сообщили, что тема пандемии активно используется для кибератак по всему миру

Киев  •  УНН

 • 28510 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Специалисты американской корпорации Google считают, что распространением коронавирусной инфекции в мире активно пользуются хакеры, в частности те, которые тайно поддерживают власть в разных странах. Такая оценка приводится в сообщении, опубликованном в среду в блоге компании, передает УНН.

“Хакеры часто рассматривают кризис как возможность, COVID-19 не является исключением”, — констатировали в Google. В компании отметили, что киберпреступники пытаются воспользоваться озабоченностью людей из-за пандемии для осуществления фишинговых атак и различных видов мошенничества. “Наши системы в сфере безопасности зафиксировали различные примеры — от имитации сбора пожертвований для благотворительных и неправительственных организаций, к отправке работающим из дома сотрудникам фальшивых сообщений якобы от работодателя, и до поддельных сайтов, похожих на официальные страницы власти или управления здравоохранения”, — констатировали в компании.

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В сообщении отмечается, что ранее в этом месяце Google фиксировали отправку каждый день через ее почтовый сервис Gmail примерно 18 млн электронных писем, касающихся темы коронавируса и имеют вредоносное программное обеспечение. В частности, замечены массовые рассылки фишинговых писем, а также 240 млн сообщений с навязчивой рекламой. В Google сообщили, что “обнаружили более десятка групп, пользующихся поддержкой властей и осуществляющих кибератаки используя тему COVID-19 в качестве приманки”. О каких именно странах идет речь, в заявлении не уточняется.

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Компания опубликовала карту, на которой обозначены страны, жители которых подвергались таким атакам, Украина среди этих стран — отсутствует. Специалисты Google отмечают, что в одном случае указанные хакеры пытались похитить данные у госслужащих США. В компании не располагают сведениями о том, чтобы киберпреступникам это удалось сделать.

В заявлении заострили внимание на том, что хакеры нередко пытаются выдать себя за сотрудников организаций, работающих в сфере здравоохранения, и убедить пользователей загрузить вредоносные программы.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 — летальные. Всего в мире заболело более 2,5 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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