Компания "Олсидз" игнорирует запросы журналистов относительно конфликта с "ОПЗ"

Компания "Олсидз Блэк Си", которая пыталась блокировать работу стратегического предприятия АО "Одесский припортовый завод", игнорирует запросы журналистов ИА УНН относительно этого скандала.

Еще 10 мая компания "Олсидз" самовольно пустила грузовой транспорт к причалу №1 порта "Южный" по дороге, которая находится на балансе "ОПЗ" и предназначена для экстренной эвакуации сотрудников. После этого компания заверила предприятие, что готова предоставить документы.

Однако 17 мая история повторилась, и "Олсидз" снова пустила свой транспорт по дороге стратегического предприятия. В результате чего была существенно повреждена указанная дорога.

Когда же охрана "ОПЗ" перестала пропускать транспорт "Олсидз" без разрешительных документов на территорию стратегического предприятия, компания устроила митинг и перекрыла указанную дорогу. Но и этого оказалось мало, компания все равно продолжала отправлять свой транспорт по указанной дороге, чем фактически поставила под угрозу работу "ОПЗ".

Журналисты УНН пытались разобраться со сложившейся ситуацией и для объективного освещения событий обратились с запросами ко всем сторонам конфликта. Однако, компания "Олсидз Блэк Си" игнорирует журналистские запросы и выбрала стратегию отмалчивания относительно того, какими же документами она пользовалась, когда отправляла свой транспорт по дороге стратегического предприятия.

Прождав две недели хотя бы какого-то ответа от "Олсидз", журналисты повторно обратились в компанию с запросом. Однако ответа до сих пор нет.

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Напомним

Компания "Олсидз Блэк Си" получила от Администрации морских портов Украины незаконное разрешение на пользование причалом №1 порта Южный, хотя он не предназначен для погрузки судов растительным маслом.

Без подписания каких-либо договоров компания пыталась направить свой транспорт к причалу по дороге, которая находится на балансе "Одесского припортового завода", и предназначена для эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций.

Руководство ОПЗ пыталось решить ситуацию цивилизованно и 21 мая направило компании "Олсидз Блэк Си" проект Договора об использовании инфраструктуры. Однако, вместо того, чтобы урегулировать все вопросы, коммерческая структура хотела подать в суд на стратегическое предприятие.