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Компанія "Олсідз" ігнорує запити журналістів щодо конфлікту з "ОПЗ"

Київ • УНН

 • 147662 перегляди

Компанія "Алкідес Блек Сі" проігнорувала запити журналістів УНН щодо несанкціонованого використання дороги, яка належить стратегічному підприємству АТ "Одеський припортовий завод", для під'їзду до причалу № 1 порту "Південний".

Компанія "Олсідз" ігнорує запити журналістів щодо конфлікту з "ОПЗ"

Компанія "Олсідз Блек Сі", яка намагалася блокувати роботу стратегічного підприємства АТ "Одеський припортовий завод", ігнорує запити журналістів ІА УНН щодо цього скандалу.

Ще 10 травня компанія "Олсідз" самовільно пустила вантажний транспорт до причалу №1 порту "Південний" дорогою, яка знаходиться на балансі "ОПЗ" та призначена для екстреної евакуації співробітників. Після цього компанія запевнила підприємство, що готова надати документи.

Однак 17 травня історія повторилася, і "Олсідз" знову пустила свій транспорт по дорозі стратегічного підприємства. У результаті чого була суттєво пошкоджена вказана дорога.

Коли ж охорона "ОПЗ" перестала пропускати транспорт "Олсідз" без дозвільних документів на територію стратегічного підприємства, компанія влаштувала мітинг і перекрила вказану дорогу. Та й цього виявилося замало, компанія все одно продовжувала відправляти свій транспорт вказаною дорогою, чим фактично поставила під загрозу роботу "ОПЗ".

Журналісти УНН намагалися розібратися з ситуацією, що склалася та для об’єктивного висвітлення подій звернулися з запитами до всіх сторін конфлікту. Однак, компанія "Олсідз Блек Сі" ігнорує журналістські запити та обрала стратегію відмовчування щодо того, якими ж документами вона послуговувалася, коли відправляла свій транспорт по дорозі стратегічного підприємства. 

Прочекавши два тижні хоча б якоїсь відповіді від "Олсідз", журналісти повторно звернулися до компанії з запитом. Однак відповіді досі немає.

М’яч на полі правоохоронців: що буде з тими, хто намагається блокувати роботу підприємств-учасників зернової ініціативи14.06.24, 10:07 • 266640 переглядiв

Нагадаємо

Компанія "Олсідз Блек Сі" отримала від Адміністрації морських портів України незаконний дозвіл на користування причалом №1 порту Південний, хоча він не призначений для навантаження суден рослинною олією.

Без підписання будь-яких договорів компанія намагалася спрямувати свій транспорт до причалу дорогою, яка перебуває на балансі "Одеського припортового заводу", і призначена для евакуації на випадок надзвичайних ситуацій.

Керівництво ОПЗ намагалося вирішити ситуацію цивілізовано та 21 травня направило компанії "Олсідз Блек Сі" проєкт Договору про використання інфраструктури. Однак, замість того, щоб врегулювати всі питання, комерційна структура хотіла подати до суду на стратегічне підприємство. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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