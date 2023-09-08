Компания МХП вошла в состав Федерации работодателей Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Компания МХП вошла в состав Федерации работодателей Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Детали
Как новый участник, МХП будет способствовать сотрудничеству украинского бизнеса с европейскими институтами.
“Для МХП это важный шаг, поскольку ФРУ является активным участником социального диалога между правительством, профсоюзами и работодателями.
Как лидер промышленной отрасли и один из крупнейших работодателей страны, компания МХП примет участие в разработке стандартов и политик, которые улучшат условия ведения бизнеса и повлияют на развитие рыночной экономики страны”, — говорится в сообщении.
Вновь созданный Комитет ФРУ по европейской интеграции, в состав которого вошли представители МХП, будет разрабатывать законодательные предложения в рамках соглашения об ассоциации Украина-ЕС, координировать взаимодействие с правительственными институтами Еврозоны, способствовать интеграции украинского бизнеса в Единый рынок ЕС.
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Сейчас ФРУ объединяет более 8500 предприятий, которые в совокупности генерируют 70% ВВП и в которых работает более 5 млн человек. В военное время особенно важна консолидация работодателей для совершенствования предпринимательской деятельности.
“Компания МХП, которая предоставляет работу более 28000 специалистов, поможет усилить координационную роль бизнеса в обеспечении и защите интересов работодателей промышленной отрасли Украины”, — говорится в сообщении.
Справка
МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Компания работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.
Компания МХП — весомый игрок на аграрном рынке, производственные мощности которого охватывают 12 областей Украины. Земельный банк составляет 360 000 га, из них под выращивание сельскохозяйственных культур — 353 000 га. Важной составляющей агропроизводства МХП является цифровизация и применение инноваций.