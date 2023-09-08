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Компанія МХП увійшла до складу Федерації роботодавців України

Компанія МХП увійшла до складу Федерації роботодавців України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Компанія МХП увійшла до складу Федерації роботодавців України, передає УНН із посиланням на прес-службу компанії.

Деталі

Як новий учасник, МХП сприятиме співпраці українського бізнесу з європейськими інституціями.

“Для МХП це важливий крок, оскільки ФРУ є активним учасником соціального діалогу між урядом, профспілками та роботодавцями.

Як лідер промислової галузі та один із найбільших роботодавців країни, компанія МХП візьме участь у розробці стандартів та політик, які покращать умови ведення бізнесу та вплинуть на розвиток ринкової економіки країни”, — йдеться у повідомленні.

Новостворений Комітет ФРУ з європейської інтеграції, до складу якого увійшли представники МХП, розроблятиме законодавчі пропозиції у рамках угоди про асоціацію Україна-ЄС, координуватиме взаємодію з урядовими інституціями Єврозони, сприятиме інтеграції українського бізнесу до Єдиного ринку ЄС.

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Наразі ФРУ об’єднує понад 8500 підприємств, які у сукупності генерують 70% ВВП і в яких працює понад 5 млн людей. У воєнний час особливо важлива консолідація роботодавців для вдосконалення підприємницької діяльності.

“Компанія МХП, яка надає роботу понад 28000 фахівців, допоможе посилити координаційну роль бізнесу в забезпеченні та захисті інтересів роботодавців промислової галузі України”, — йдеться у повідомленні.

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Компанія працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Компанія МХП — вагомий гравець на аграрному ринку, виробничі потужності якого охоплюють 12 областей України. Земельний банк становить 360 000 га, з них під вирощування сільськогосподарських культур — 353 000 га. Важливою складовою агровиробництва МХП є цифровізація та застосування інновацій.

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