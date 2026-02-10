Компания Beast Industries популярного ютубера MrBeast приобрела финтех-стартап Step

Самый популярный в мире видеоблогер Джимми "MrBeast" Дональдсон объявил о покупке финансовой платформы Step, специализирующейся на банковских услугах для подростков. Через свой конгломерат Beast Industries ютубер планирует интегрировать финансовые инструменты в собственную медиаимперию, чтобы обучать молодую аудиторию финансовой грамотности и управлению капиталом. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Покупка компании Step стала частью масштабной стратегии диверсификации Beast Industries, стоимость которой по состоянию на начало 2026 года оценивается в 5,2 миллиарда долларов. Платформа Step уже имеет более 7 миллионов пользователей и предоставляет возможность лицам до 18 лет открывать сберегательные счета, инвестировать и развивать кредитную историю.

Джимми Дональдсон, комментируя сделку, отметил: "Никто не учил меня инвестировать, строить кредитную историю или управлять деньгами, когда я рос. Именно поэтому мы объединяем усилия со Step. Я хочу дать миллионам молодых людей финансовый фундамент, которого никогда не имел сам".

Главный исполнительный директор Beast Industries Джефф Хаузенболд подчеркнул, что это приобретение позволит компании предлагать практические технологические решения там, где уже находится их многомиллионная аудитория.

Привлечение опытной команды разработчиков Step ускорит развитие новых продуктов, направленных на финансовое благополучие фанатов MrBeast, общее количество которых на главном канале превышает 460 миллионов.

Несмотря на то, что условия приобретения Step не разглашаются, известно, что стартап ранее привлек более 500 миллионов долларов инвестиций от таких звезд, как Джастин Тимберлейк и Стивен Карри. Теперь эти мощности будут работать над созданием экосистемы, где развлекательный контент непосредственно сочетается с банковскими и социальными услугами для поколения Z.

