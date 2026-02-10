$43.050.09
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
20:00 • 8620 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
19:32 • 10451 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 10916 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 11776 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 13847 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 15911 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 27076 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 43644 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 42642 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Компанія Beast Industries популярного ютубера MrBeast придбала фінтех-стартап Step

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Компанія Beast Industries ютубера MrBeast придбала фінтех-стартап Step, що надає банківські послуги підліткам. Це дозволить інтегрувати фінансові інструменти в медіаімперію для навчання молоді.

Компанія Beast Industries популярного ютубера MrBeast придбала фінтех-стартап Step

Найпопулярніший у світі відеоблогер Джиммі "MrBeast" Дональдсон оголосив про купівлю фінансової платформи Step, що спеціалізується на банківських послугах для підлітків. Через свій конгломерат Beast Industries ютубер планує інтегрувати фінансові інструменти у власну медіаімперію, щоб навчати молоду аудиторію фінансовій грамотності та управлінню капіталом. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Купівля компанії Step стала частиною масштабної стратегії диверсифікації Beast Industries, вартість якої станом на початок 2026 року оцінюється у 5,2 мільярда доларів. Платформа Step уже має понад 7 мільйонів користувачів і надає можливість особам до 18 років відкривати ощадні рахунки, інвестувати та розбудовувати кредитну історію.

TikTok врегулював позов про ШІ-залежність перед початком історичного суду в Каліфорнії28.01.26, 03:30 • 5330 переглядiв

Джиммі Дональдсон, коментуючи угоду, зазначив: "Ніхто не вчив мене інвестувати, будувати кредитну історію чи керувати грошима, коли я ріс. Саме тому ми об'єднуємо зусилля зі Step. Я хочу дати мільйонам молодих людей фінансовий фундамент, якого ніколи не мав сам".

Головний виконавчий директор Beast Industries Джефф Хаузенболд підкреслив, що це придбання дозволить компанії пропонувати практичні технологічні рішення там, де вже перебуває їхня багатомільйонна аудиторія.

TikTok залишається у США: 200 мільйонів користувачів після завершення угоди під контролем інвесторів23.01.26, 07:13 • 4901 перегляд

Залучення досвідченої команди розробників Step прискорить розвиток нових продуктів, спрямованих на фінансове благополуччя фанатів MrBeast, загальна кількість яких на головному каналі перевищує 460 мільйонів.

Попри те, що умови придбання Step не розголошуються, відомо, що стартап раніше залучив понад 500 мільйонів доларів інвестицій від таких зірок, як Джастін Тімберлейк та Стівен Каррі. Тепер ці потужності працюватимуть над створенням екосистеми, де розважальний контент безпосередньо поєднується з банківськими та соціальними послугами для покоління Z. 

У Франції заборону на соцмережі для підлітків до 15 років підтримали законодавці: що далі27.01.26, 16:49 • 3534 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнологіїФінанси
