Компанія Beast Industries популярного ютубера MrBeast придбала фінтех-стартап Step

Найпопулярніший у світі відеоблогер Джиммі "MrBeast" Дональдсон оголосив про купівлю фінансової платформи Step, що спеціалізується на банківських послугах для підлітків. Через свій конгломерат Beast Industries ютубер планує інтегрувати фінансові інструменти у власну медіаімперію, щоб навчати молоду аудиторію фінансовій грамотності та управлінню капіталом. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Купівля компанії Step стала частиною масштабної стратегії диверсифікації Beast Industries, вартість якої станом на початок 2026 року оцінюється у 5,2 мільярда доларів. Платформа Step уже має понад 7 мільйонів користувачів і надає можливість особам до 18 років відкривати ощадні рахунки, інвестувати та розбудовувати кредитну історію.

Джиммі Дональдсон, коментуючи угоду, зазначив: "Ніхто не вчив мене інвестувати, будувати кредитну історію чи керувати грошима, коли я ріс. Саме тому ми об'єднуємо зусилля зі Step. Я хочу дати мільйонам молодих людей фінансовий фундамент, якого ніколи не мав сам".

Головний виконавчий директор Beast Industries Джефф Хаузенболд підкреслив, що це придбання дозволить компанії пропонувати практичні технологічні рішення там, де вже перебуває їхня багатомільйонна аудиторія.

Залучення досвідченої команди розробників Step прискорить розвиток нових продуктів, спрямованих на фінансове благополуччя фанатів MrBeast, загальна кількість яких на головному каналі перевищує 460 мільйонів.

Попри те, що умови придбання Step не розголошуються, відомо, що стартап раніше залучив понад 500 мільйонів доларів інвестицій від таких зірок, як Джастін Тімберлейк та Стівен Каррі. Тепер ці потужності працюватимуть над створенням екосистеми, де розважальний контент безпосередньо поєднується з банківськими та соціальними послугами для покоління Z.

