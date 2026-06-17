Коммунальщиков в "днр" и "лнр" пересадили на броневики из-за угрозы украинских дронов - соцсети
Киев • УНН
Газовым и энергетическим службам на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выдали десятки авто с броней класса Бр2. Спецтранспорт будет защищать бригады от атак украинских дронов и подрывов на минах.
В "днр" и "лнр" - оккупированные территории Донецкой и Луганской областей - коммунальщиков переводят на бронированный транспорт, чтобы защитить от украинских дронов, передает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.
Детали
По данным Mash, газовым службам, энергетическим и аварийным бригадам Новороссии отправили десятки автомобилей с уплотненным металлическим кузовом и защитой днища – его укрепляют многослойными матами из прочного пластика, который не боится воды.
Массовые отключения света в Донецкой области и Луганске после мощных взрывов11.06.26, 23:44 • 16630 просмотров
Разработчики говорят – броня класса Бр2 защищает от осколков и помогает избежать подрыва на минах, рассыпанных по днр и лнр. Причиной нововведения стала атака ВСУ на коммунальные службы в республиках
Конвейер возмездия работает: Силы беспилотных систем атаковали хаб "Бордель" в Донецке, где базировались российские подразделения16.06.26, 18:24 • 3940 просмотров