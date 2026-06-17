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Коммунальщиков в "днр" и "лнр" пересадили на броневики из-за угрозы украинских дронов - соцсети

Киев • УНН

 • 2116 просмотра

Газовым и энергетическим службам на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выдали десятки авто с броней класса Бр2. Спецтранспорт будет защищать бригады от атак украинских дронов и подрывов на минах.

Коммунальщиков в "днр" и "лнр" пересадили на броневики из-за угрозы украинских дронов - соцсети

В "днр" и "лнр" - оккупированные территории Донецкой  и Луганской областей - коммунальщиков переводят на бронированный транспорт, чтобы защитить от украинских дронов, передает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Детали

По данным Mash, газовым службам, энергетическим и аварийным бригадам Новороссии отправили десятки автомобилей с уплотненным металлическим кузовом и защитой днища – его укрепляют многослойными матами из прочного пластика, который не боится воды.

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Разработчики говорят – броня класса Бр2 защищает от осколков и помогает избежать подрыва на минах, рассыпанных по днр и лнр. Причиной нововведения стала атака ВСУ на коммунальные службы в республиках 

- говорится в сообщении.

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Антонина Туманова

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