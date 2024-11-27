Комитет ВР поддержал ликвидацию КРАИЛ и новые ограничения для игорного бизнеса

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании сегодня, 27 ноября, поддержал законопроект № 9256-д, который предлагает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и ограничивает рекламу азартных игр. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

Комитет наконец рассмотрел в целом законопроект #9256д об усилении контроля на игорном рынке. ЗА - 23. УТР-1 - написал Железняк в Telegram.

Нардеп рассказал об основных новациях документа:

1. Ликвидируется КРАИЛ. Вместо него до 1 апреля 2025 года образуется новый уполномоченный орган и определяется Министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.

2. Внедряется механизм ограничения доступа к нелегальным игорным веб-сайтам / мобильным приложениям.

3. Реклама азартных игр запрещается, кроме исключений: на ТВ и радио в ночное время, в медиа для лиц старше 21 года, на платформах и поисковых системах с целевой аудиторией старше 21 года.

4. Запрещается также:

предложение или предоставление возмещения расходов для участия в азартных играх;

совершение телефонных звонков, отправка сообщений неопределенному кругу лиц;

предложение бесплатных бонусов вместо внесения ставки.

5.В рекламе запрещается участие военнослужащих, волонтеров, популярных лиц, а также использование тематики, связанной с войной.

6. Запрет получения лицензии лицами, которые были собственниками или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате лицензий.

7. Расчеты при проведении азартных игр осуществляются исключительно в денежной форме через текущие счета в банках. Запрещается использование других платежных услуг.

8. Запрещается спонсорство, кроме спонсорства в спорте.

9. Лотереи подпадают под большинство ограничений игорного бизнеса: требования к репутации должностных лиц, налоговому долгу, отношениям со страной-агрессором, исключительно банковские расчеты.

10. Разрешается получать лицензию на проведение государственных лотерей иностранным субъектам с соответствующим опытом.

11. Уточняются нормы об обязательном использовании РРО игорным бизнесом.

12. Уточняются нормы о невозможности получения лицензии лицами, связанными со страной-агрессором. Запрещается использование их брендов.

13. Устанавливаются лимиты на расходы и время игры, а также обязательные перерывы.

14. Внедряются "контрольные закупки" во время проверок с видеофиксацией.

15. Запрещается принятие ставок в кредит или с последующей оплатой.

Напомним

В апреле Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий ликвидацию комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усиление контроля за игорным бизнесом.