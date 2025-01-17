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Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Киев  •  УНН

 • 8270 просмотра

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Комитет ВР работает над механизмом динамического обновления медицинских протоколов для быстрой адаптации к международным стандартам. Изменения будут касаться всех направлений медицины, включая лечение редких заболеваний.

Медицинские протоколы в Украине нуждаются в постоянном обновлении, чтобы соответствовать современным международным стандартам лечения. Действующее законодательство предусматривает их пересмотр раз в пять лет, однако прогрессивные наработки необходимо внедрять быстрее. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования работает над разработкой механизма динамического обновления национальных протоколов для адаптации к новым доказательным методам лечения и изменениям в международной медицинской практике. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал член парламентского комитета Валерий Зуб.

Контекст

Еще в 2016 году специальная комиссия утвердила адаптированное клиническое руководство, которое рекомендует использовать для обработки ран "людей-бабочек" исключительно продукцию шведской компании Molnlycke Health Care. Этот документ был составлен на основе рекомендаций и выводов, собранных в 2012 году. Он должен был быть пересмотрен еще в 2019 году, однако этого не произошло. Комиссия более пяти лет не обновляла рекомендации, несмотря на существующий новейший опыт международных коллег, что позволяет предположить наличие коррупционных мотивов в ее бездействии. Это руководство в 2017 году легло в основу медицинского протокола по лечению пациентов с буллезным эпидермолизом. Таким образом "людей-бабочек" в Украине лишили права выбора медицинских средств для обработки ран, ведь никакого аналога шведским повязкам в документации указано не было.

Европейский консенсус по практическим советам по лечению буллезного эпидермолиза от 2021 года, опубликованный Европейской академией дерматологии и венерологии советует врачам использовать индивидуальный подход в лечении "людей-бабочек". "Выбор стратегии лечения раны должен учитывать эффективность, предпочтения пациента и экономическую эффективность", - говорится в документе. 

Экономическая целесообразность в частности связана с тем, что пациентам с буллезным эпидермолизом в течение жизни приходится использовать множество повязок для обработки ран, и у некоторых производителей, как вот например у Molnlycke Health Care, они очень дорогие. 

В то же время европейские врачи в руководстве указали целый ряд производителей повязок, которые могут использоваться при обработке ран пациентов с буллезным эпидермолизом. То есть они дают возможность пациентам выбрать то медицинское средство, которое им больше всего подходит. Более того, европейцы советуют врачам в случае, если нет возможности использовать специализированные повязки, применять марлю. Руководство по клинической практике лечения буллезного эпидермолиза новорожденных от 2024 года, опубликованное в British Journal of Dermatology, предлагает аналогичный подход для предотвращения травмирования кожи у детей, которые носят подгузники.

Но в Украине международные рекомендации игнорируют и упорно говорят о том, что исключительно шведские повязки можно применять пациентам с буллезным эпидермолизом.

Детали

"В соответствии с нашими современными приказами, есть наставления клинические, и все национальные протоколы пересматриваются один раз в 5 лет. В соответствии с сегодняшним законодательством", - отметил Валерий Зуб.

По его словам, специалисты государственного предприятия "Экспертный центр Министерства здравоохранения" должны раз в 5 лет пересматривать медицинские руководства.

Зуб рассказал, что, например, есть некоторые протоколы по лечению рака, которые действуют еще с 2007 года и с 2015 года. "Мы практически сейчас 30 нозологий, наиболее частых локализаций рака, проработали. Далее у нас около 80 форм рака, которые мы планируем еще дополнить. И мы инициировали, что в принципе, если состоялись крупные конференции ESMO и т.д., если проводились какие-то клинические исследования, которые точно являются доказательной базой по эффективности нового вида лечения, или нового препарата, чтобы мы вносили так, как сейчас делается в большинстве стран развитых. Буквально сразу в течение 3-6 месяцев вносятся все изменения сразу в наши национальные протоколы", - рассказал Зуб.

Он добавил, что сейчас комитет работает над тем, чтобы национальные медицинские протоколы можно было менять не раз в 5 лет, а постоянно. "И установить такую норму: если протокол меняется больше, чем на 50 процентов, практически полностью меняется подход к лечению, например, рака желудка, то тогда создается новый протокол. Если меньше, чем на 50 процентов, то тогда можно вносить правки. Вносить их в примечаниях, чтобы добавить какой-то новый препарат...", - пояснил Зуб.

Он напомнил, что по всем медицинским направлениям созданы соответствующие рабочие группы по приказу Минздрава. Именно эти рабочие группы должны отслеживать изменения в международных протоколах. "Как правило, это делают все рабочие группы по каждому направлению. И, соответственно, экспертный центр, это его тоже роль. Если они отслеживают эти изменения, они могут предложить рабочей группе пересмотреть какой-то протокол", - отметил Зуб.

Напомним

Ранее УНН получил информацию, указывающую на то, что шведская компания Molnlycke Health Care, которая занимает монопольное положение на украинском рынке медицинских повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом, может быть причастна к финансированию общественного союза "Орфанные заболевания Украины", который возглавляет Татьяна Кулеша. Союз фактически стал рупором  компании, которая помогает сохранять монополию Molnlycke на рынке медицинских повязок в Украине, и лоббирует ее интересы.

В своих публичных выступлениях Кулеша постоянно подчеркивает, что альтернативы шведским повязкам нет, и защищает продукцию Molnlycke, несмотря на наличие качественных и более дешевых аналогов, которые успешно используются в других странах.

Эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что ситуация вокруг Molnlycke Health Care имеет явные признаки конфликта интересов и коррупционной составляющей. В то же время попытки других производителей предложить альтернативные повязки для государственных тендеров блокируются благодаря влиянию "Орфанных заболеваний Украины" и ее лидера.

Бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что Министерство здравоохранения должно обязательно разобраться в ситуации и сделать все необходимое для обеспечения интересов пациентов. Она подчеркнула, что орфанные заболевания требуют особого внимания, ведь из-за редкости этих болезней у государственных органов может быть недостаточно информации для быстрого реагирования.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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